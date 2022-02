Minder coronabesmettingen in landen waar bevolking vertrouwen heeft in regering

In landen waar mensen de overheid en elkaar niet helemaal vertrouwen, ligt het aantal coronabesmettingen hoger, blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in The Lancet. Ook het corruptiegehalte van de overheid speelt een rol. Het gebrek aan vertrouwen blijkt een betere graadmeter voor het aantal coronabesmettingen dan de inkomensongelijkheid, de staat van de gezondheidszorg of de mate waarin een land voorbereid was op de pandemie. Er is geen zichtbare relatie tussen die factoren en het aantal infecties.



Onderzoekers keken naar gegevens uit 177 landen. De conclusie was dat er wereldwijd 13 procent minder coronabesmettingen zouden zijn geweest als het vertrouwen in de overheid in alle landen net zo groot was als in Denemarken.



De wetenschappers noemen het belangrijk voor de bestrijding van toekomstige ziektes en pandemieën dat autoriteiten werken aan het vertrouwen van de bevolking in de overheid.