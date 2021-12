Stad New York verplicht bewijs van volledige vaccinatie

Werknemers van bedrijven in New York City moeten vanaf 27 december kunnen bewijzen dat ze minstens twee doses van een coronavaccin hebben gekregen als ze nog naar hun werk willen. De maatregel geldt voor ongeveer 184.000 bedrijven en winkels, maar ook voor bezoekers van bijvoorbeeld restaurants, theaters en sportscholen. Voor hen volstaat nu nog bewijs van één inenting.



Burgemeester Bill de Blasio besluit tot de maatregel vanwege onder meer de Omikron-virusvariant, het koude winterweer en de vele bijeenkomsten tijdens de feestdagen. New York is de eerste Amerikaanse stad die een vaccinatieplicht instelt.



In New York heeft 89 procent van de volwassenen minstens een prik gehad. Dat geldt ook voor meer dan 125.000 kinderen van 5 tot en met 11 jaar.