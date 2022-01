OMT komt vrijdag samen voor advies aan kabinet 

Omikronvariant veroorzaakt nu vrijwel alle nieuwe gevallen in Amsterdam

Bij vrijwel alle coronagevallen in Amsterdam gaat het nu om besmettingen met de omikronvariant. Bij een steekproef is bij 71 van 72 testmonsters van positief geteste personen de omikronvariant aangetroffen, meldt het samenwerkingsverband van Amsterdam UMC, de GGD en het bedrijf inBiome. Dat komt neer op 99 procent.



In slechts enkele weken heeft de extra besmettelijke, maar waarschijnlijk aanmerkelijk minder ziekmakende variant zijn voorganger (de deltavariant) verdrongen. Kort voor Kerst meldden de Amsterdamse onderzoekers, die vooroplopen met hun monitoring, dat de omikronvariant in de hoofdstad en omstreken de dominante variant was geworden. Vijf dagen later meldde het RIVM dat dit voor heel Nederland gold.