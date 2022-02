OMT buigt zich vandaag over versoepelingen

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de corona-epidemie, komt vandaag weer bij elkaar. Het is niet officieel bekendgemaakt waar de leden over praten, maar waarschijnlijk gaan de gesprekken vooral over de mogelijkheid om de coronabeperkingen te versoepelen.



Het kabinet zou onder meer overwegen om de horeca langer open te laten blijven. Ook wordt er gesproken over het schrappen van de anderhalvemeterregel in de horeca en de regel dat gasten een zitplaats moeten hebben.



Ook buiten de horeca worden de regels mogelijk versoepeld. Zo wordt het advies om zo veel mogelijk thuis te werken mogelijk geschrapt. Daarnaast mogen mensen misschien weer een onbeperkt aantal gasten thuis ontvangen. Over enkele weken mogen misschien weer festivals en grote evenementen plaatsvinden als er vooraf getest wordt. Een formeel besluit over de versoepelingen wordt dinsdag pas genomen.



Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen weken explosief gestegen door de komst van de omikronvariant, maar ziekenhuizen kunnen de instroom voorlopig goed aan. Ze hebben vooral last van uitval onder hun eigen medewerkers.