Omikronvariant nu ook in Duitsland dominant

De omikronvariant is de dominante variant van het coronavirus geworden in Duitsland. Het Robert Koch-Insti­tut, de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dat momenteel 73,3 procent van coronabesmettingen met omikron is. Een week eerder was dat percentage nog 44,3 procent.



Voorheen gold delta als de dominante virusvariant in Duitsland. Delta is nu nog goed voor 25,9 procent van de besmettingen. Het RKI verwacht in de komende weken een grote stijging van besmettingen met omikron te zien. Duitsland ziet het aantal coronagevallen snel oplopen en maakte donderdag melding van 81.000 nieuwe besmettingen, het grootste aantal sinds het begin van de pandemie.



In Nederland is de omikronvariant officieel al sinds 28 december dominant.