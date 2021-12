Omikronvariant nu dominant in Zuid-Afrika

Pfizer-vaccin goedgekeurd voor vijf- tot elfjarigen in Italië

Het Italiaanse medicijnagentschap AIFA heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor gebruik bij kinderen tussen de vijf en elf jaar oud. De kinderen krijgen een derde van de dosis die voor volwassenen gebruikt wordt. De Italianen volgen daarmee het advies van de Europese toezichthouder voor vaccins, het EMA, dat onlangs het vaccin van Pfizer en BioNTech goedkeurde voor kinderen van vijf tot en met elf jaar oud.



Het vaccin heeft "een hoge effectiviteit en er zijn momenteel geen zorgen rondom de veiligheid", schrijven de Italiaanse wetenschappers van het AIFA in een verklaring. In Nederland komt de Gezondheidsraad op korte termijn met een advies over vaccins voor kinderen. Daarna besluit het kabinet over vaccinatie.



Elders in de wereld worden jonge kinderen al gevaccineerd, zo zijn er in de Verenigde Staten al miljoenen kinderen tussen de vijf en twaalf jaar ingeënt. Experts van de Franse gezondheidsautoriteiten adviseerden eerder deze week dat jonge kinderen een coronaprik kunnen krijgen als ze bij een besmetting extra risico lopen of met kwetsbare mensen wonen.