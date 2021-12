Omikron is dominant in Frankrijk

Omikron is in Frankrijk de dominante variant van het coronavirus geworden. De autoriteiten melden dat begin deze week 62,4 procent van de met corona besmette mensen deze extra besmettelijke variant had opgelopen, terwijl dat een week eerder nog maar 15 procent was.



De aankondiging komt op een moment waarop Frankrijk te maken heeft met een enorme toename van het aantal besmettingen. Het land registreerde donderdag meer dan 206.000 nieuwe gevallen, een dag eerder was dat een recordaantal van ruim 208.000.



Meer dan 18.000 coronapatiënten liggen nu in de Franse ziekenhuizen. Dat aantal ligt nog ver onder het record van november 2020, toen ging het om ruim 33.000 coronapatiënten. Het is nog de vraag in hoeverre het aantal patiënten zal stijgen door omikron. Uit voorlopige onderzoeken komt naar voren dat omikron besmettelijker is dan andere varianten, maar minder vaak leidt tot ziekenhuisopnames.