Meer dan een half miljoen mensen in Nederland hebben een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor het eerst een totale inschatting gemaakt en komt uit op ongeveer 577.600 mensen die op 5 december hun booster al hadden ontvangen.Onder hen zijn ruim 255.600 mobiele ouderen, die door GGD'en zijn gevaccineerd. Dat zijn er ongeveer 174.000 meer dan vorige week. Bovendien hebben ongeveer 322.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of een ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.Het ministerie van Volksgezondheid sprak vorige week de verwachting uit dat er voor het einde van die week in totaal 700.000 mensen opnieuw geprikt zouden zijn, inclusief 115.000 derde prikken. Deze week moeten de GGD's 350.000 boosterprikken kunnen zetten bij mobiele zestigplussers, en vervolgens 700.000 per week.