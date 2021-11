De redactie krijgt veel vragen over wanneer we ons zorgen moeten maken over een variant. Dehanteert twee labels: 'variant of interest' en 'variant of concern'.Bij een(variant die de aandacht trekt) wordt de variant in meerdere landen aangetroffen en is die dusdanig anders dan zijn voorgangers dat minder goed is te voorspellen is hoe hij zich ontwikkelt. De variant wordt dan extra in de gaten gehouden om meer te leren over hoe hij zich verspreidt, hoe snel dat gaat, in hoeverre de weerstand wordt aangetast en hoe ziek mensen ervan worden. Dat gebeurt nu ook bij de variant die in zuidelijk Afrika is aangetroffen. Uit dat onderzoek kan blijken dat het toch wel meevalt met het risico van de variant.Bij een(variant die zorgen baart) is wetenschappelijk vastgesteld dat de variant daadwerkelijk besmettelijker is, leidt tot ergere ziektesymptomen en/of beter bestand is tegen bestaande medicijnen of vaccins. De variant vormt dan op wereldwijde schaal een risico voor de volksgezondheid. De beta-, gamma- en deltavariant kregen dit label eerder.