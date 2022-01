Geen test en geen quarantaine meer voor reis naar Verenigd Koninkrijk

Het is vanaf vrijdag 5.00 uur niet meer nodig om voor een reis naar het Verenigd Koninkrijk een coronatest te doen. Reizigers moeten wel binnen twee dagen na aankomst een coronatest doen, maar dan is een sneltest voldoende. Er is geen verplichte quarantaine meer na aankomst. De Britten kunnen ook op reis zonder eerst een coronatest te doen. Premier Boris Johnson wil hiermee de economie steunen en de mensen verlossen van de angst dat ze veel geld verliezen door een mislukte reis of door opgelegde isolatie.



Ook de Britse reisbranche heeft aangedrongen op versoepelingen. Critici vinden het massaal testen van reizigers zonder klachten niet meer zinvol vanwege het grote aantal besmettingen in het land. "We zijn het punt al voorbij waarop beperkingen voor het internationale reisverkeer nog een rol kunnen spelen in het onder controle krijgen van die piek", zei een bestuurder van luchthavenexploitant Manchester Airports Group bij de BBC.



De zich snel verspreidende coronavirusvariant die domineert is de omikronvariant. Die is weliswaar erg besmettelijk, maar minder gevaarlijk. Veel landen komen in problemen door de coronamaatregelen die waren afgestemd op een gevaarlijker type corona en die vrijwel gezonde werkkrachten thuishouden.