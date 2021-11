Nederlanders in zuiden Afrika mogen terug, thuis in quarantaine

Nederlanders die op dit moment in het zuiden van Afrika zitten, hebben het recht terug te komen naar Nederland en zijn uitgezonderd van het vliegverbod. "Maar voor hen geldt wel de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met NU.nl.



De passagiers op vluchten die uit de regio nu al onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine.