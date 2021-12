Nederland beschikt komende jaren over zeker 41,9 miljoen vaccins

De Jonge vraagt Gezondheidsraad om 'reflectie' over boosteradvies

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Gezondheidsraad gevraagd om zijn eigen adviezen over de boostercampagne onder de loep te nemen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.



De adviezen van de Gezondheidsraad zijn een belangrijke leidraad voor het kabinet, en worden vaak gevolgd. De raad adviseerde in september om voorbereidingen te treffen voor een boostercampagne, maar kwam pas vorige maand met het advies om te beginnen met het zetten van de die prikken.



De Jonge heeft gevraagd "te reflecteren op de opeenvolgende adviezen over boostervaccinatie, zowel procesmatig als inhoudelijk". Daarbij vraagt hij specifiek te kijken naar een aantal Israëlische onderzoeken naar het effect van een boosterprik "en te reflecteren op de vraag of op basis van deze Israëlische studies destijds tot een andere afweging gekomen had kunnen of moeten worden met betrekking tot de timing van de boostercampagne".



Op de trage start van de Nederlandse boostercampagne was in de Kamer veel kritiek. In eerste instantie zou het tot maart 2022 duren voordat iedereen de kans zou hebben gekregen een derde prik te halen.