Ministerie noemt aantal positief geteste mensen uit Zuid-Afrika 'opvallend'

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het opvallend dat zo veel reizigers die de afgelopen vijf dagen terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief testten op het coronavirus. Dat laat het ministerie weten naar aanleiding van een bericht van de GGD Kennemerland. Die maakte bekend dat van de reizigers die zich bij terugkomst lieten testen, 9 procent positief bleek. Dat ondanks het feit dat reizigers uit Zuid-Afrika vóór vertrek twee negatieve tests moeten overleggen.



Die 9 procent "laat zien dat het virus zich makkelijk verspreidt en dat stemt tot zorgen", zei Bert van de Velden, directeur van de GGD Kennemerland. Onbekend is hoeveel mensen besmet waren met de nieuwe omikronvariant.



Het ministerie denkt dat een deel "mogelijk kan worden verklaard door de incubatietijd, een vlucht naar Zuid-Afrika duurt namelijk elf tot twaalf uur. Dus is er een aanzienlijke kans dat een deel van deze mensen negatief getest was in Zuid-Afrika en 24 uur later positief testte in Nederland." De negatieve tests van mensen worden zowel voor vertrek als bij aankomst gecontroleerd. "Daarbij worden zelden afwijkingen gevonden, de naleving is boven de 99 procent."