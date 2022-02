Minder treinen door corona-uitval bij ProRail en NS

De NS laat vanaf maandag minder treinen rijden omdat het kampt met personeelstekorten als gevolg van ziekte of omdat medewerkers in quarantaine zitten vanwege de coronamaatregelen. Op trajecten waar vorige week nog zes treinen per uur reden, wordt afgeschaald naar vier. Op trajecten waar vier treinen per uur reden, worden dat er twee.



De afschaling vindt in stappen plaats. Op 21 februari wil het vervoersbedrijf alle aanpassingen hebben doorgevoerd. Met ingang van die datum rijdt 85 procent van alle NS-treinen.



Bij ProRail hebben ze ook te maken met personeelstekorten bij de verkeersleidingspost in Utrecht. Daardoor rijden maandag vanaf de vroege ochtend tot ongeveer 15.00 uur op een aantal trajecten minder treinen.