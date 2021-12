Merkel roept in laatste video op tot solidariteit tegen corona

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar laatste wekelijkse videoboodschap opgeroepen tot solidariteit en vaccinaties in de strijd tegen het coronavirus. Merkel benadrukte dat Duitsland midden in de vierde besmettingsgolf zit en dat de situatie "zeer ernstig is", in sommige delen van het land zelfs "dramatisch". Ze verwees naar onder meer de drukte in de ziekenhuizen, waardoor coronapatiënten met het vliegtuig moeten worden overgeplaatst.



Ook stond Merkel stil bij "het verschrikkelijk grote aantal mensen" dat dagelijks aan de gevolgen van het "verraderlijke virus" overlijdt. Dat is volgens haar bitter, mede vanwege de beschikbaarheid van coronavaccins. Ze roept mensen ertoe op zich te laten inenten, zodat Duitsland op termijn "de pandemie achter zich kan laten". Ongeveer 69 procent van de bevolking is nu volledig gevaccineerd, relatief weinig voor een West-Europees land.



"Helaas staan ​​er weer moeilijke weken voor de deur, die we alleen aankunnen met een gezamenlijke inspanning. Ik wens oprecht dat we dit samen kunnen doen." De bondskanselier bedankte ook degenen die "verstandig en begripvol zijn in deze moeilijke tijd" en zich aan de coronamaatregelen houden. Ook wenste ze haar kijkers het beste en alvast een vrolijk kerstfeest.