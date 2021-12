90 procent van besmette KLM-passagiers uit Zuid-Afrika is gevaccineerd

Van de 61 besmette passagiers op de twee KLM-vluchten van Johannesburg en Kaapstad naar Schiphol heeft ruim 90 procent gezegd gevaccineerd te zijn, meldt een woordvoerder van GGD Kennemerland donderdag. Iets meer dan de helft van de 44 reizigers die nog in een quarantainehotel in Badhoevedorp isolatie zitten, kan het hotel naar verwachting donderdag verlaten.



In de twee vliegtuigen bleken afgelopen vrijdag besmette reizigers te zitten. De GGD moest meer dan 600 passagiers testen. 61 van hen waren besmet met het coronavirus.



44 besmette personen moesten in isolatie in het hotel. Anderen moesten thuis in quarantaine. Zeker 14 van hen waren besmet met de omikronvariant, die in het zuiden van Afrika ontdekt is.