Meerdere vaccinatielocaties zondag dicht vanwege wind

Op meerdere plekken in het land gaan zondag vaccinatielocaties dicht, omdat het KNMI zware windstoten verwacht. Dat gebeurt met het oog op de veiligheid van bezoekers en vaccinatiemedewerkers, laten regionale GGD's zaterdag weten.



In en rond Rotterdam sluiten twee vaccinatielocaties, namelijk die bij de SS Rotterdam en die bij metrostation Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. In het noorden van Noord-Holland blijft de vaccinatielocatie in Middenmeer de hele zondag dicht. Mensen die dan een prikafspraak hebben, kunnen naar de vaccinatielocatie in het dorp Hem, tussen Hoorn en Enkhuizen. De priklocatie in Alkmaar blijft tot 14.00 uur dicht, en de mensen die daarvoor een afspraak hadden staan kunnen 's middags langskomen.



Vanwege de windstoten geldt in vrijwel het hele land zondag code geel, met uitzondering van Groningen, Drenthe en Overijssel.