Duits constitutioneel hof stemt in met invoering vaccinatieplicht in de zorg

Het hoogste hof in Duitsland heeft voorlopig ingestemd met een vaccinatieplicht voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het constitutionele hof in Karlsruhe heeft naar eigen zeggen alle klachten afgewezen over de plicht, die half maart ingaat.



Honderden Duitsers die in de medische sector of zorg werken, dienden een klacht in. Zij eisten in spoedprocedures dat de invoering van de vaccinatieplicht onmiddellijk zou worden stopgezet. Het hof wijst die eis af, dus kan de regering verder met de invoering van de vaccinatieplicht. Maar met de spoedprocedures is de vraag of de vaccinatieplicht in strijd met de grondwet is nog niet definitief beantwoord. Het hof moet zich daar nog verder in gaan verdiepen. Duitse media verwachten dat dit snel zal gebeuren.