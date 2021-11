Meer sluitingen vanwege niet controleren op coronatoegangsbewijs

Geen grote incidenten tijdens persconferentie, wel aanhoudingen

Een betoging tijdens de coronaconferentie in het centrum van Den Haag is vrijdag vreedzaam verlopen. Ongeveer honderd mensen hielden een lawaaiprotest op de Turfmarkt, waar onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid is gevestigd en waar de persconferentie werd gehouden, maar er waren geen ongeregeldheden.



Wel meldde de politie dat in het centrum van Den Haag en de omgeving daarvan een aantal mensen is aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk of het niet tonen van een identiteitsbewijs. Over het aantal aangehouden personen liet de politie zich niet uit.



"Dankzij grote inzet en alertheid van de politie, is de avond in Den Haag rustig verlopen en zijn confrontaties voorkomen. De politie blijft wel alert", twitterde de gemeente Den Haag.