Meer dan 11.000 patiënten zaten thuis aan zuurstof 

De afgelopen zestien maanden kregen meer dan 11.000 coronapatiënten thuis zuurstof toegediend. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie (FHI), schrijft het. Omdat deze patiënten thuis aan het zuurstof lagen, werden ze niet meegeteld in de ziekenhuiscijfers.De woordvoerder van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zegt in een reactie "het toe te juichen" dat meer patiënten thuis worden behandeld. Dat is volgens de woordvoerder prettiger voor de mensen zelf en zorgt daarnaast voor meer ruimte in de ziekenhuizen.De branchevereniging van longartsen roept de ziekenhuizen vandaag op om meer patiënten (deels) thuis te behandelen. Bij de deltavariant was de gemiddelde opnameduur van een coronapatiënt negen dagen. "We zien dat die bij omikron nu vier à vijf dagen is en willen proberen om dat met thuisbehandeling terug te brengen naar drie dagen", zegt voorzitter Leon van den Toorn tegen de krant.