Leeuwarden: 'Kom niet naar winkelcentrum vanwege drukte'

Militairen stoppen met hulp aan ziekenhuizen

De hulp van militairen bij de coronazorg in ziekenhuizen is niet langer nodig. De zestig militairen die in het UMC Utrecht bijsprongen en de 25 die bij VieCuri in Venlo hielpen, hadden daar vrijdag hun laatste werkdag, meldt het ministerie van Defensie. Militairen helpen nog wel bij coronatests en -vaccinaties.



De krijgsmacht stuurde artsen, verpleegkundigen en ander ondersteunend personeel met bijvoorbeeld kennis van logistiek of administratie. Zo konden de ziekenhuizen patiënten overnemen van andere ziekenhuizen die de coronadrukte niet aankonden. In december werkten ook acht militairen in vestigingen van het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard-Geleen, maar die waren met Kerst al niet meer nodig.



De militairen vertrekken uit de ziekenhuizen op een moment dat het in de zorg nog altijd druk is door de vele coronapatiënten en uitval van personeel. Volgens Defensie werden de militairen alleen ingezet om de "hoge nood" te ledigen, maar kunnen en moeten ze nu weer hun normale werkzaamheden oppakken. Dat besluit is genomen in overleg met het ministerie van Volksgezondheid en de ziekenhuizen, laat het ministerie weten.