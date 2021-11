De Jonge: "De les van 20 maanden crisis is dat het vaak anders gaat dan verwacht. Dat we nu nog zo in de greep van het virus zouden zijn, hadden we niet verwacht. De modellen kunnen minder zekerheid bieden dan ze deden. De werkelijkheid is minder maakbaar dan we zouden willen. Van mijn stelligheid trekt het virus zich niets aan. De maatregelen zijn nodig om de cijfers te laten dalen. Zodra het verantwoord is, zullen we meer specifiek ingrijpen. Op plekken waar het risico hoog is, kom je alleen binnen als je gevaccineerd of genezen bent. Het virus zal na deze winter blijven opleven, maar in welke mate is nog onzeker. Het is aan ons om op zo veel mogelijk verschillende scenario's voorbereid te zijn. We hebben nog een lange winter te gaan, doen wat er nodig is weegt steeds zwaarder. Maar we hebben ieders hulp nodig. We mogen niet immuun worden voor het leed dat door dit virus, en de maatregelen ertegen, veroorzaakt wordt. De enige manier waarop we dit kunnen, is samen."