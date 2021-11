WHO wilde nieuwe virusvariant geen 'xi' noemen

De gezondheidsorganisatie WHO wilde de nieuwe variant van het coronavirus uit zuidelijk Afrika geen "ksivariant" noemen. De letter ksi (in het Engels xi) uit het Griekse alfabet werd overgeslagen omdat Xi een veelvoorkomende naam in China is, aldus een woordvoerder van de WHO tegen The New York Times. De Belgische viroloog Marc Van Ranst meldt tevens dat voor de WHO deze naam "diplomatiek delicaat lag", omdat de Chinese president Xi Jinping heet.



Ook de letter nu (die voor ksi in het Griekse alfabet komt) werd door de WHO overgeslagen. De letter zou te veel lijken op het Engelse woord new.



De WHO gebruikt voor de benaming van nieuwe virusvarianten het Griekse alfabet, zodat de namen in het dagelijks gebruik beter te onderscheiden zijn. Volgens de WHO-woordvoerder is het voor de naamgeving van ziekten het beste om daarbij geen "culturele, sociale, nationale, regionale, professionele of etnische groepen" te kwetsen. Om niemand voor het hoofd te stoten en geen verwarring te scheppen, kwam de WHO daarom voor variant B.1.1.529 uit bij omicron, de vijftiende letter uit het Griekse alfabet.