Kuipers: "Kinderen zitten thuis, leraren in quarantaine. Hulpdiensten hebben moeite om roosters rond te krijgen en in de zorg zit één op de tien thuis. Toch zetten we een stap om verder open te gaan. We nemen een weloverwogen risico, omdat het moet. Twee op de drie jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen zwaar, alles langer dichthouden schaadt onze gezondheid ook. Tegelijkertijd weten we dat we zo nog meer besmettingen krijgen, en dat betekent meer uitval. Willen we de maatschappij draaiende houden, dan moeten we de verspreiding remmen. Daarom willen we medische mondmaskers verder adviseren. Draag ze in drukke straten. Draag ze op werk. Draag ze rond het sporten en in het onderwijs. Dat is met de huidige cijfers echt verstandig."