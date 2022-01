Kwart van de leerlingen niet op school wegens corona

Door coronabesmettingen bij leerlingen moeten steeds meer scholen hele klassen naar huis sturen. Gemiddeld is bijna een kwart (24 procent) van de leerlingen deze week niet op school. In ruim twee derde van de gevallen is dat gerelateerd aan besmettingen. Vorige week ging het nog om 9 procent, maakt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bekend. De organisatie hield een peiling onder ruim achthonderd schooldirecteuren.



"Schoolleiders zijn blij dat de scholen weer open zijn, tegelijkertijd zien we de besmettingen toenemen en is het onderwijs met de huidige maatregelen lastig te organiseren. Er is een grote behoefte aan duidelijke kaders om lokaal beslissingen te nemen", zegt Ingrid Doornbos, voorzitter van de AVS.



Uit het onderzoek blijkt ook dat in de tweede week na de kerstvakantie bij slechts 2 procent van de scholen alle leerlingen op school waren. Op 80 procent van de scholen ontbreken één of meerdere leraren. Gemiddeld is 18 procent deze week afwezig, van wie twee derde vanwege corona.