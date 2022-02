Kuipers: 'Isolatie na besmetting kan mogelijk korter'

Mensen die besmet zijn met het coronavirus hoeven mogelijk minder lang in zelfisolatie, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in de talkshow Beau. Nu is die periode nog minstens een week. Omdat mensen minder lang ziek zijn door de omikronvariant zou dit mogelijk korter kunnen. Het is aan het RIVM om dit te beoordelen, zegt de minister.



Op welk moment iemand nu uit zelfisolatie mag bij een positieve besmetting, hangt af van hoe lang iemand al klachtenvrij is. Na 24 uur zonder klachten mag iemand weer naar buiten. Maar dan moeten de eerste klachten wel langer dan een week geleden zijn ontstaan.



Het kabinet heeft de regels voor quarantaine al versoepeld. Wie in de buurt is geweest van iemand met het coronavirus, hoeft nu niet meer in quarantaine als hij of zij langer dan een week geleden is geboosterd. Ook na een besmetting in de afgelopen acht weken hoeft iemand niet meer in quarantaine. De versoepelde regels gelden alleen als iemand geen klachten heeft.