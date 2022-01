Kleinste aantal coronapatiënten in ruim anderhalve maand

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is het afgelopen etmaal gedaald tot 1.660. Dat is het laagste niveau sinds 10 november, ruim anderhalve maand geleden. In de afgelopen 24 uur zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.



Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1.188 mensen met COVID-19. Voor het eerst sinds 7 november komt dat aantal onder de 1.200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Op de intensive cares (ic's) liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden dertien in Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag.