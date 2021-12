Omikronvariant zorgt voor een vijfde van besmettingen in België

Van elke vijf besmette Belgen heeft er inmiddels één de omikronvariant. De nieuwe variant rukt zo snel op dat die volgende week dominant zal zijn, verwachten Belgische virologen.



Vrijdag was de uiterst besmettelijke omikronvariant nog goed voor 10 procent van de besmettingen in België. Maar dat is maandag twee zo veel, zeggen virologen Marc Van Ranst en Emmanuel André. "Aan dit hoge tempo zitten we reeds aan een overwicht van omikron tussen Kerst en Nieuwjaar", twittert Van Ranst, een belangrijke corona-adviseur van de Belgische autoriteiten. Die bespreken woensdag of er weer strengere coronamaatregelen nodig zijn.



België was het eerste Europese land waar de omikronvariant werd gevonden. Dat was ruim drie weken geleden. Ook in Nederland gaat het hard met de omikrongevallen en zal de virusvariant de deltavariant nog voor het einde van het jaar verdringen, denkt het RIVM.