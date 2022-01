Meer nieuwe besmettingen door huisbezoek en vakanties

Veel mensen die in de afgelopen week positief op het coronavirus zijn getest, hebben het virus opgelopen doordat ze bezoek hebben gehad of zelf bij anderen op bezoek zijn gegaan. Bij drie op de tien mensen was dat de setting van besmetting, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Daarnaast zijn relatief veel mensen tijdens hun vakantie besmet geraakt.



Als mensen een positieve testuitslag hebben ontvangen, vragen onderzoekers van de GGD's onder meer hoe ze het virus hebben opgelopen. In ongeveer een derde van de gevallen lukt het om de bron van de besmetting te achterhalen. In de andere gevallen werken mensen niet mee, weten ze het niet of lukt het de onderzoekers niet om iedereen te benaderen vanwege een groot aantal besmettingen.



Verreweg de meeste mensen lopen het coronavirus thuis op, doordat een huisgenoot of gezinslid het virus ergens heeft opgepikt. In 59 procent van de gevallen is de thuissituatie de setting van besmetting. Met een aandeel van 30 procent volgt bezoek thuis.



Zo'n 3 procent van de herleide gevallen is terug te voeren op een reis of vakantie. Dat is het hoogste percentage sinds het einde van de zomervakantie in augustus.