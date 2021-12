Alle buitenlandse reizigers moeten in VS recente testuitslag tonen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft nieuwe coronamaatregelen gepresenteerd en dat heeft gevolgen voor onder anderen internationale reizigers. Die moeten zich binnenkort minder dan 24 uur voor hun vertrek naar de Verenigde Staten laten testen, ongeacht hun nationaliteit of vaccinatiestatus. De termijn is voor volledig gevaccineerden uit Nederland nu nog 72 uur. Verplichte vaccinatie voor binnenlandse vluchten wordt nog overwogen.

Voor de VS geldt kleurcode oranje, want het land is volgens de Nederlandse overheid een hoogrisicogebied. Het advies is daarom om alleen naar de VS te reizen als dat noodzakelijk is.



Dagelijks lopen gemiddeld 82.000 Amerikanen een besmetting op, een daling vergeleken met vorige week. Ruim zes op de tien inwoners van de VS zijn tegen COVID-19 gevaccineerd.