Israël biedt mensen vanaf 60 jaar vierde coronaprik aan

Israël zal een vierde coronaprik aanbieden aan 60-plussers en aan medisch personeel, kondigde premier Naftali Bennett zondag aan. Vrijdag had Israël al een vierde coronaprik goedgekeurd voor ouderen in verpleeghuizen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.



Medio december had een deskundigenpanel van het ministerie van Volksgezondheid al geadviseerd een vierde prik beschikbaar te stellen aan 60-plussers, zorgpersoneel en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De tweede booster moet helpen tegen omikron, de extra besmettelijke coronavirusvariant die in veel landen zorgt voor een explosieve groei van het aantal besmettingen.



Israël staat tijdens de pandemie bekend om zijn voortvarende vaccinatiecampagnes. Het land liep een jaar geleden al voorop bij het inenten van de bevolking en begon ook snel aan de boostercampagne, eerder dan andere landen.