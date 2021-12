Omikronvariant gesignaleerd in een derde van Amerikaanse staten

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels in ongeveer een derde van de Amerikaanse staten aangetroffen. Toch is de deltavariant van het virus nog verantwoordelijk voor 99,9 procent van alle infecties in het land, hebben Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zondag laten weten.



De omikronvariant is aangetroffen in zestien staten: Californië, Colorado, Connecticut, Hawaï, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington en Wisconsin. In veel gevallen gaat het om volledig gevaccineerde mensen die slechts milde symptomen hebben.



Anthony Fauci, medisch adviseur van de Amerikaanse regering, zei zondag tegen televisiezender CNN dat de situatie omtrent de omikronvariant in de Verenigde Staten "vooralsnog niet heel ernstig is". Hij voegde daar echter aan toe dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken en dat meer onderzoek nodig is.