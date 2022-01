Horeca en musea openen weer de deuren

Quarantaine niet langer verplicht voor mensen met essentieel beroep

Mensen met een essentieel beroep zijn niet langer verplicht om in quarantaine te gaan na contact met een besmette persoon. Wel moeten zij eerst goedkeuring krijgen van hun werkgever om niet in quarantaine te hoeven, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De werkgever bepaalt samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging welke functies essentieel zijn en bijvoorbeeld niet vanuit huis kunnen.



Als besloten wordt dat een werknemer niet in quarantaine hoeft, moet diegene zich wel dagelijks zelftesten. Ook moet de werknemer vijf dagen na het contact met een besmette persoon een test bij de GGD doen, een mondkapje dragen en afstand houden. Wie toch klachten krijgt, moet onmiddellijk naar huis en alsnog in quarantaine. De werknemer en -gever zijn er samen verantwoordelijk voor dat corona zich niet verder verspreidt op de werkvloer, schrijft de minister.



Met de maatregel wil het kabinet voorkomen dat de samenleving ontwricht raakt en sectoren stilvallen. Daarom is eerder al besloten dat een quarantaine niet meer hoeft na een booster of recente coronabesmetting, mits de persoon geen klachten heeft. Wie zelf besmet is, moet wel in isolatie.