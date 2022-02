Griekenland schrapt test voor gevaccineerde toeristen

Gevaccineerden die naar Griekenland reizen, hoeven vanaf maandag geen negatieve testuitslag meer te tonen. De Griekse minister van Volksgezondheid Thanos Plevris liet weten dat het EU-vaccinatiecertificaat dan weer volstaat.



Ongevaccineerde personen hebben nog wel een negatieve testuitslag nodig om het land binnen te komen. Dat kan de uitslag zijn van een PCR-rest van maximaal 72 uur oud of een antigeentest van maximaal 24 uur oud.



Ondertussen treft Griekenland voorbereidingen voor het toeristische seizoen, dat op 1 maart voor geopend wordt verklaard. Doel is dit jaar de recordomzet van 2019 te evenaren. Toen brachten toeristen meer dan 18 miljard euro in het laatje.