Britse minister treedt af om fraude met coronasteun

De Britse minister voor Kabinetszaken Theodore Agnew is afgetreden uit protest tegen de manier waarop de regering van premier Boris Johnson omgaat met fraude bij coronasteun aan bedrijven. Een van Agnews verantwoordelijkheden was fraudebestrijding.



Vorige week werd bekend dat mogelijk 4,3 miljard pond (5,1 miljard euro) aan ten onrechte verstrekte coronasteun als verloren moet worden beschouwd. In reactie op vragen van de oppositie daarover zei Agnew maandag in het Hogerhuis dat de verantwoordelijke instanties geen toezicht hebben gehouden. Hij voegde daaraan toe dat het ministerie van Financiën "geen kennis of interesse lijkt te hebben in de gevolgen van fraude voor onze economie en onze samenleving".



"Gelet op het feit dat ik de antifraudeminister ben, voelt het enigszins oneerlijk om in die rol aan te blijven als ik niet in staat ben om die taak naar behoren te vervullen", zei Agnew. Hij benadrukte dat zijn aftreden geen aanval is op de premier en hij verontschuldigde zich voor "het ongemak" dat hij veroorzaakt.