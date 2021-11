Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakt zich zorgen over de ook in Nederland ontdekte omicronvariant, omdat die volgens de WHO besmettelijker is dan de deltavariant. Toch zal pas volgende week moeten blijken "hoeveel zorgen we ons moeten maken".Dan wordt volgens de minister duidelijk wat de invloed van de omicronvariant is op het ziekteverloop en de vaccins. "Dat is nu gewoon nog niet bekend", aldus De Jonge zondag tijdens een ingelast persmoment. Hij wil in overleg met het RIVM en zijn Europese collega's over of er extra beperkingen nodig zijn.Het RIVM meldde zondag dat er zeker dertien besmettingen met de omicronvariant zijn ontdekt onder de reizigers die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika. Alle reizigers die terugkeren uit zuidelijk Afrika moeten zich twee keer laten testen (in Afrika en bij aankomst in Nederland) en verplicht in quarantaine. Volgens De Jonge is het aannemelijk dat de omicronvariant al vaker voorkomt in Nederland.Het RIVM roept bovendien mensen die op of na maandag 22 november zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini (voorheen bekend als Swaziland), Namibië, Mozambique en Zimbabwe op om zich te laten testen, ook als zij geen klachten hebben. Voor deze mensen is een speciaal telefoonnummer (0800-5005) geopend waar zij een testafspraak kunnen maken.