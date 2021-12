Omikronvariant vastgesteld in zestien Europese landen

Bij nog dertig mensen in Europese landen is de omikronvariant van het coronavirus vastgesteld. Daarmee stijgt het totale aantal bevestigde gevallen naar 109. Daarnaast zijn er een paar verdachte, maar nog niet bevestigde gevallen. Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC kan het cijfer dus nog oplopen.



De variant is vastgesteld in zestien landen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte. Finland stelde gisteren het eerste geval vast. In Nederland zijn dat er nu zestien. Koploper is Portugal, dat de variant bij negentien personen aantrof. In Denemarken is de variant gevonden bij veertien mensen en in Duitsland bij dertien. Frankrijk en Italië hebben elk negen bevestigde gevallen.



Bij alle positief geteste personen zijn de klachten tot nu toe mild. Niemand is aan de variant overleden. De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest, maar sommigen hebben het virus op een andere plek opgelopen. Zo is de eerste persoon in Finland onlangs in Zweden en Denemarken geweest.