Aantal besmettingen omikronvariant neemt toe, nog geen sterfgevallen

De omikronvariant van het coronavirus is tot nu toe in 38 landen ontdekt maar heeft nog niet tot sterfgevallen geleid, meldt gezondheidsorganisatie WHO.



De Verenigde Staten en Australië zijn tot nu toe de recentste landen waar lokaal overgedragen besmettingen met de omikronvariant werden bevestigd. In Zuid-Afrika worden de afgelopen week dagelijks zo'n drieduizend nieuwe besmettingen met de omicronvariant geregistreerd.



De WHO waarschuwde dat het weken kan duren voordat duidelijk is hoe besmettelijk de nieuwe variant is, of deze ernstigere symptomen veroorzaakt en hoe effectief de bestaande vaccins zijn tegen de omikronvariant.