Gezondheidsraad onderzoekt nut boosterprik voor jongeren

In Australië is een grote vraag naar zelftests ontstaan, nu het aantal coronabesmettingen snel toeneemt. De autoriteiten maakten dinsdag melding van bijna 50.000 nieuwe infecties in 24 uur. Lokale media schrijven over enorme wachttijden voor coronatesten en lege schappen in supermarkten.Meerdere lezers reageerden op een oproep van omroepom verhalen te delen over de rijen bij testlocaties. Een vrouw zei 6,5 uur tevergeefs te hebben gewacht op een PCR-test. Toen ze het opgaf, was ze naar eigen zeggen pas halverwege de rij.Hoewel de autoriteiten inwoners aanmoedigen om vaker gebruik te maken van zelftests, blijft het aanbod ver achter bij de enorme vraag. Niet alleen schappen met sneltests blijven leeg, er is ook een tekort aan fruit, groente en vlees in supermarkten. Dat komt doordat de distributie wordt verstoord doordat vrachtwagenchauffeurs en andere essentiële medewerkers noodgedwongen thuiszitten.