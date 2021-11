Tijdens schermutselingen wegens onvrede van acht gedetineerden over het coronabeleid in Justitieel Complex Zaanstad in het Noord-Hollandse Westzaan is een gevangenbewaarder gewond geraakt aan zijn hand. Dit meldt Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag aan NU.nl. Van een collega van de gewonde sneuvelde de bril.Vier gedetineerden zijn vanwege hun acties overgebracht naar isoleercellen. De rol van de andere vier wordt nog onderzocht.De acht gedetineerden waren boos omdat ze vanwege de coronamaatregelen minder dagactiviteiten krijgen aangeboden in de grootste gevangenis van Nederland. Daarom begonnen ze maandagmiddag met eieren te gooien tijdens het luchten.Eerder deze maand moesten honderden gevangenen in de Westzaanse gevangenis in isolatie vanwege bijna veertig besmettingen, meldde NH Nieuws . Maandag was de fitnesszaal afgesloten. De ongeveer zevenhonderd gedetineerden in Justitieel Complex Zaanstad mogen etenswaren houden op hun cel om zelf te koken.