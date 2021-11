Gevaar nieuwe variant pas over aantal weken duidelijk

Het gevaar van de nieuwe coronavirusvariant B.1.1.529 is pas over enkele weken helemaal duidelijk, zegt gezondheidsorganisatie WHO. Vrijdagmiddag overleggen experts van de WHO over de mogelijke gevaren en of de variant moet worden aangeduid als zorgelijk.



Volgens onderzoekers die al monsters van de variant hebben onderzocht, bevat die veel mutaties ten opzichte van de bekende varianten. B.1.1.529 is mogelijk nog besmettelijker dan de deltavariant, zeggen wetenschappers. De WHO meldt dat er sowieso meer onderzoek naar het virus gedaan moet worden.



De WHO zei vrijdag kort voor het overleg dat landen besluiten zoals reisbeperkingen moeten nemen op basis van wetenschappelijke gegevens en risicoanalyses. De organisatie waarschuwt voorlopig tegen het invoeren van reisbeperkingen. Na het overleg komen er meer handvatten voor landen om maatregelen op te baseren, aldus de WHO.