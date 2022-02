In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel zijn 37 coronabesmettingen geteld, waarvan 33 op dezelfde afdeling. Op twee van de zes afdelingen moet iedereen nog worden getest. Drie afdelingen gaan voor minstens vijf dagen in quarantaine, schrijftQuarantaine in de PI houdt in dat gevangenen 24 uur per dag in hun cel moeten blijven. Ze mogen alleen in kleine groepjes luchten. "Luchten is een grondrecht en daar gaan we niet aan tornen", zegt de woordvoerder van de PI.De PI in Ter Apel is speciaal voor gevangenen zonder Nederlandse nationaliteit. In totaal zitten er ruim vierhonderd gevangenen.