Aantal positieve tests neemt in Amsterdam juist toe

Het aantal coronagevallen daalt landelijk nog steeds, maar in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is juist een stijging waar te nemen. Volgens het coronadashboard van de overheid neemt het gemiddelde aantal positieve testuitslagen in en rondom de hoofdstad toe.



Op 19 december stond het weekgemiddelde in de regio op 742 nieuwe coronagevallen per dag. Op Tweede Kerstdag is dat aantal gestegen naar gemiddeld 910 positieve testuitslagen per dag over de afgelopen zeven dagen. Zondag kregen in de veiligheidsregio 1.098 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen.



In Amsterdam is de omikronvariant van het coronavirus sinds deze week volgens de regionale GGD al dominant. Die variant van het virus lijkt besmettelijker dan de deltavariant, die tot voor kort alle besmettingen in Nederland veroorzaakte.