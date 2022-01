Amerikaanse minister van Defensie positief getest

De Amerikaanse minister van Defensie heeft COVID-19, meldt hij zelf via een persverklaring. Lloyd Austin zegt zondagochtend (lokale tijd) een test aangevraagd te hebben, omdat hij afgelopen weekend milde symptomen ontwikkelde. Hij blijft minstens vijf dagen in quarantaine en gaat proberen, afhankelijk van hoe de ziekte verloopt, op afstand deel te nemen aan overleggen.



Austin zag president Joe Biden voor het laatst op 21 december, een week voordat Austin symptomen ontwikkelde. De minister was die ochtend nog negatief getest. Afgelopen donderdag was hij voor het laatst in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, waar hij met een aantal werknemers overlegde. Ze droegen allen een mondkapje en hielden afstand van elkaar.



Austin is volledig gevaccineerd en ontving in oktober een boosterprik. "De infectie verloopt daardoor een stuk milder dan anders het geval zou zijn geweest. Daar ben ik dankbaar voor. De vaccins werken en blijven een medische vereiste voor ons militaire personeelsbestand."