Opnieuw drukte op snelwegen en in treinen naar België

Veel Nederlanders gaan vanwege de lockdown in eigen land een dagje uit in België, waar winkels en horecazaken nog wel open zijn. Zowel in de trein als op de snelweg is het druk. De politie in Antwerpen zegt dat het dinsdagmiddag "abnormaal druk" is in de binnenstad.



Het was maandag ook al opvallend druk op wegen van Nederland naar België, voornamelijk richting Antwerpen. De toestroom van Nederlanders leidde toen tot geërgerde reacties in België. Toch reden ook op dinsdag weer veel Nederlanders richting het zuiden.



Niet alleen op de wegen was het druk, ook in de treinen is een grote stroom Nederlanders te zien richting België. In Nederland zet de NS medewerkers in op perrons om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Eerder op de dag kwam het "enkele keren" voor dat passagiers achter moesten blijven omdat een trein te vol zat. Inmiddels is het wat rustiger. De NS verwacht dat het later op de dag weer druk kan worden wanneer reizigers naar huis gaan.