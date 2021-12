Vakbond FNV start een meldpunt voor werknemers uit zorg & welzijn die vanwege COVID-19 langdurig klachten ondervinden en daardoor financiële schade oplopen. Steeds meer zorgprofessionals zouden melden zich bij de bond omdat ze langer dan een jaar in de ziektewet zitten en daardoor in salaris terugvallen. Volgens de bond moet de overheid snel werk maken van een zogeheten langdurige covid-fonds. Het is nog onduidelijk hoeveel zorgprofessionals last hebben van langdurige covid.Een langdurige covid-fonds zou een financiële tegemoetkoming moeten bieden aan mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt en nog steeds langdurige covid-klachten ondervinden. Het meldpunt helpt volgens FNV om de omvang van het probleem beter in kaart te krijgen en de nieuwe minister van VWS van actuele informatie te kunnen voorzien.Als je drie maanden na een corona-infectie nog klachten hebt, dan spreken we van langdurige covid . Zeven op de tien volwassenen die langdurige klachten hebben overgehouden aan een coronabesmetting zeggente kunnen werken, bleek in november uit onderzoek van het RIVM.