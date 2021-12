Excuses Finse premier voor bezoek aan nachtclub

De Finse premier Sanna Marin heeft haar excuses aangeboden voor het bezoeken van een nachtclub terwijl ze in quarantaine had moeten zitten omdat een van haar ministers positief was getest. Marin kreeg in eerste instantie te horen dat ze niet in quarantaine hoefde en ging uit in een dansclub. Daarbij liet ze haar werktelefoon thuis en miste ze het bericht waarin haar werd geadviseerd om alsnog in quarantaine te gaan.



Marin, die volledig gevaccineerd is, wees erop dat ze alle aanwijzingen van de zorgautoriteit heeft opgevolgd. Critici verwijten haar echter dat ze uitging zonder eerst een test te doen. De Finse premier geeft nu toe dat ze inderdaad eerst zelf een negatieve test had moeten afleveren voordat ze op stap ging. In Finland hoeven gevaccineerden niet in quarantaine als ze in contact komen met iemand die besmet is. Wel wordt mensen gevraagd om drukte te vermijden als ze nog in afwachting zijn van een testuitslag.