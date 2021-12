Europese luchthavens boos over inreisverboden wegens omikronvariant

Europese luchthavens hebben fel uitgehaald naar landen die inreisverboden hebben afgekondigd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan. Onder meer Nederland ontzegt de toegang aan veel reizigers uit landen in zuidelijk Afrika, waar de nieuwe variant werd ontdekt. Dit soort ingrepen helpt niet tegen de verspreiding van de nieuwe variant en brengt tegelijkertijd veel mensen in problemen, stelt de belangenorganisatie voor vliegvelden ACI Europe. De brancheorganisatie wijst daarbij op de adviezen van gezondheidsorganisatie WHO.



"Door onze ervaringen van de afgelopen twintig maanden weten we zeker dat generieke reisbeperkingen niet effectief zijn tegen de verspreiding van nieuwe varianten", zegt Olivier Jankovec, topman van ACI Europe. "Terwijl ze geen invloed hebben op de epidemiologische situatie, hebben ze wel dramatische gevolgen voor de inkomens van mensen."



Jankovec roept overheden wereldwijd op de adviezen van de WHO op te volgen. De gezondheidsorganisatie heeft zich ook al meermaals uitgesproken tegen reisbeperkingen voor mensen die uit bepaalde landen komen, omdat ze geen effect zouden hebben. In plaats daarvan zouden landen het inreisbeleid moeten bepalen op basis van risico-inschattingen en wetenschappelijke kennis.