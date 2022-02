Coronagerelateerde strafzaken gingen in 2021 vooral over demonstranten

Het aantal coronagerelateerde misdrijfzaken is opgelopen naar 1.475, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Waar in 2020 nog vooral mensen voor de rechter kwamen omdat ze hoestten of spuugden naar agenten, hadden veel strafzaken in 2021 betrekking op coronademonstraties.



Onder de 1.475 mensen die sinds het begin van de coronacrisis zijn aangehouden, zijn 62 personen die tijdens de rellen in november zijn aangehouden. In 330 zaken werden politieagenten het slachtoffer, in 161 gevallen ging het om boa's, ziekenhuismedewerkers of medewerkers in het openbaar vervoer.



Het OM telde tot 1 januari dit jaar 181.083 overtredingen die werden gemeld door politieagenten en boa's. Het leidde tot 145.759 strafbeschikkingen, waarvan 80.419 voor het overtreden van de avondklok die van kracht was van 23 januari tot 28 april 2021. Bij de overige strafbeschikkingen gaat het voornamelijk om onvoldoende afstand houden. In totaal kregen 14.237 mensen een boete voor het overtreden van de mondkapjesplicht.