Geen mondkapjes en coronapas meer in Engeland

Een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland is vanaf vandaag opgeheven. Het is niet langer verplicht om mondkapjes te dragen en ook de thuiswerkplicht en het coronatoegangsbewijs vervallen. Premier Boris Johnson maakte de versoepelingen vorige week woensdag al bekend.



"Nu COVID-19 endemisch wordt, moeten we wettelijke verplichtingen vervangen voor advies en aanbevelingen", lichtte de premier de versoepelingen toen toe in het parlement. Volgens hem moeten de Britten met het coronavirus leren leven. Johnson zei ook dat het loslaten van de coronaregels voor een groot deel te danken is aan de Britse boostercampagne.